Europa League: Κόντρα στη Σάλτσμπουργκ ο Μήτρογλου! «Μαγνητίζει» το Άρσεναλ – Ατλέτικο

Πρόωρος «τελικός» στα ημιτελικά του Europa League, αφού η Άρσεναλ θα αντιμετωπίσει την Ατλέτικο Μαδρίτης, σε ένα ζευγάρι με… άρωμα Champions League. Ανοιχτός ο «δρόμος» του Μήτρογλου για τον τελικό της διοργάνωσης, αφού η Μαρσέιγ κληρώθηκε με την θεωρητικά πιο αδύναμη ομάδα της 4άδας, τη Σάλτσμπουργκ, η οποία «διέλυσε» πάντως με 4-1 τη Λάτσιο στην προηγούμενη φάση, κάνοντας επική ανατροπή.

Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα ότι ο νικητής του ζευγαριού Μαρσέιγ-Σάλτσμπουργκ θα είναι και ο γηπεδούχος στον τελικό του Europa League.



Οι πρώτοι αγώνες για τους «4» της διοργάνωσης, θα διεξαχθούν στις 26/4, οι ρεβάνς στις 3/5, ενώ ο τελικός θα διεξαχθεί στις 16 Μαϊου στο «Stade de Lyon» στη Γαλλία.

Μαρσέιγ (Γαλλία) – Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)

Αρσεναλ (Αγγλία) – Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)

The official result of the 2017/18 UEFA Europa League semi-final draw!

Who are you backing to go all the way? 🏆#UELdraw pic.twitter.com/PwwONjqyWn

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 13, 2018