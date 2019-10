Έβαλε γύψο ο Πογκμπά! Χάνει το ντέρμπι με Λίβερπουλ – video

Με μία σημαντική «απώλεια» θα συνεχίσει για το επόμενο διάστημα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αφού ο Πολ Πογκμπά δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί.

Ο Γάλλος παγκόσμιος πρωταθλητής έβαλε γύψο στο πόδι του για να αντιμετωπίσει το κάταγμα στο δάχτυλο και έτσι θα χάσει και το ντέρμπι της Premier League κόντρα στην πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, Λίβερπουλ.

