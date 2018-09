Financial Times: «Η FA αποδέχθηκε πρόταση για την πώληση του Γουέμπλεϊ»

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι Financial Times -αλλά και αρκετά Μέσα από την Αγγλία- η F.A. αποδέχθηκε την πρόταση που της έχει κάνει ο ιδιοκτήτης της Φούλαμ και των Τζάκσονβιλ Τζάγκουαρ, Σαχίντ Καν, για την πώληση του Γουέμπλεϊ.

Η συγκεκριμένη πρόταση είναι ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ, την οποία ο Σαχίντ Καν είχε είχε υποβάλλει το ΔΣ της ομοσπονδίας τον περασμένο Απρίλιο και πλέον φαίνεται πως έγινε αποδεκτή.

Shahid Khan has agreed a £600m deal to buy Wembley from the FA as the English organisation seeks approval at a board meeting. (Source: Daily Mirror) pic.twitter.com/MnNh0l2FQ7

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 26, 2018