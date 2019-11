Φλαμένγκο – Copa Libertadores: “Κάηκε” το Ρίο! “Τρελάθηκε” ο Νεϊμάρ με την ανατροπή – video

Η Φλαμένγκο… μιμήθηκε αυτό που έκανε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον τελικό του Champions League το 1999 και πετυχαίνοντας δύο γκολ στα «τελειώματα» του αγώνα με την Ρίβερ Πλέιτ κατάφερε να το φέρει «τούμπα» και να ακατακτήσει το Copa Libertadores βγάζοντας τους οπαδούς της στους δρόμους του Ρίο.

Copa Libertadores: Από την κόλαση στον… τίτλο! Η Φλαμένγκο “σκότωσε” τη Ρίβερ

Οι φίλοι της Φλαμένγκο βρέθηκαν από την… κόλαση στον παράδεισο και πανηγύρισαν έξαλλα το βαρύτιμο τρόπαιο, το οποίο κατακτήθηκε κόντρα σε μια ομάδα από την Αργεντινή!

Την ίδια στιγμή, κάπου στη Γαλλία, ο Νεϊμάρ πανηγύριζε σαν τρελός την ανατροπή της Φλαμένγκο. Αν και «έφτιαξε» το όνομα του στη Σάντος, ο Βραζιλιάνος επιθετικός δεν σταμάτησε να χοροπηδά για το τελικό 2-1 της ομάδας του Χόρχε Ζέσους.

Neymar seemed to enjoy that Flamengo winner 😂

(via neymarjr/Instagram) pic.twitter.com/DiNScNvDU5

— ESPN FC (@ESPNFC) November 23, 2019