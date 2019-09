«Φονικές» ματιές μεταξύ Κάραχερ και Κιν! Απίστευτες μπηχτές – video

Οι σχολιαστές του “Sky Sports” φαίνεται πως θυμήθηκαν την περίοδο όπου αγωνίζονταν αντίπαλοι σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Λίβερπουλ. Ρόι Κιν και Τζέιμι Κάραχερ βρέθηκαν στο πλάι των Γκρέιαμ Σούνες και Ζοζέ Μουρίνιο, αλλά κατάφεραν να συγκεντρώσουν πάνω τους όλα τα βλέμματα, τη στιγμή που σχολίασαν την αγωνιστική πτώση της ομάδας του Σόλσκιερ.

Ο Κάραχερ είπε πως «πριν 4-5 χρόνια ήμασταν στη θέση που βρίσκεται και η Γιουνάιτεντ αυτή τη στιγμή. Παραλίγο να πάρουμε τον τίτλο με τον Λουίς Σουάρες. Ένας παίκτης μπορεί να μπει και να κάνει τη διαφορά…», για να πάρει την “πληρωμένη” απάντηση του παλιού αρχηγού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

«Ναι, αλλά είπες παραλίγο… Δεν πήρατε πρωτάθλημα. Εδώ μιλάμε για Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ», είπε ο Ρόι Κιν, με τον Κάραγκερ να τον παίρνει μια απίστευτη έκφραση και τελικά να του απαντά:

«Ξέχασε τον τίτλο, εσείς (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) θα πρέπει να γεφυρώσετε τη διαφορά πρώτα (με την Μάντσεστερ Σίτι και την Λίβερπουλ) και χρειάζεστε δύο με τρεις παίκτες. Αυτή τη στιγμή είστε έκτοι και έβδομοι».

Ο Κιν δεν άφησε ούτε αυτή την τοποθέτηση ασχολίαστη, τονίζοντας: «Αυτό είναι σωστό. Όμως η Λίβερπουλ προσπαθεί ακόμα να κλείσει την ψαλίδα με την κορυφή επειδή δεν έχει κατακτήσει ακόμα κάποιον τίτλο».

Jamie Carragher was talking about Premier League titles in the Sky Sports' studio and just listen to Roy Keane's response. Look at Carragher's reaction 💀😂 pic.twitter.com/Tnehj7cm6r

— 360Sources (@360Sources) September 22, 2019