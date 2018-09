Τα ξενύχτια των ποδοσφαιριστών φαίνεται ότι μόνο στην Ελλάδα απασχολούν τις ομάδες και τους οπαδούς, αφού στη Γερμανία, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι πήγε για… μπύρες μετά την ήττα της Μπάγερν Μονάχου, με την ίδια την ομάδα να του εύχεται καλή διασκέδαση.

Στα πλαίσια της γνωστής γερμανικής γιορτής του Οκτόμπερφεστ, ο Πολωνός επιθετικός, που δεν κατάφερε να σκοράρει στο 2-0 από τη Χέρτα Βερολίνου, διασκέδασε με την εντυπωσιακή σύζυγό του σε μπυραρία του Μονάχου, χωρίς το παραμικρό πρόβλημα. Η Μπάγερν ανέβασε μάλιστα φωτογραφίες του στα επίσημα social media της ομάδας, στέλνοντας τις ευχές της στον ποδοσφαιριστή.

— FC Bayern US (@FCBayernUS) September 29, 2018

Happy Oktoberfest to the Lewandowski family! ❤️🍻😁🇵🇱 pic.twitter.com/mYPtMcQJ2y

Robert Lewandowski and his wife Anna at Oktoberfest. pic.twitter.com/oxBNIa5ZKW

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 29, 2018