Ακόμη και στη Σουηδία έχουν αρχίσει πλέον να γίνονται επεισόδια στους αγωνιστικούς χώρους, με τον τελικό του Κυπέλλου να μετατρέπεται σε «ρινγκ» μετά από μια βαριά ήττα της Μάλμε από τη Τζουγκάρντεν.

Με το σκορ στο 3-0 και λίγα λεπτά να απομένουν για τη λήξη, οι οπαδοί της περσινής πρωταθλήτριας Σουηδίας, δεν άντεξαν την απώλεια του τίτλου και εισέβαλαν στο γήπεδο, πετώντας καπνογόνα και επιτιθέμενοι στους ανθρώπους της ασφάλειας.

Το γεγονός είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή του αγώνα πριν ολοκληρωθεί και εικόνες που παραπέμπουν περισσότερο σε… Ελλάδα και ελληνικό ποδόσφαιρο και σίγουρα όχι σε Σουηδία.

Direct after the end of the match. Final of the Swedish Cup 😱 malmö#djurgaarden pic.twitter.com/8mne69Aypy

— adil zioui (@ZiouiA) May 10, 2018