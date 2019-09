Γιουνάιτεντ – Μουρίνιο: «Χειρότερη η ομάδα αφού απολύθηκα» – video

Παρότι επισήμανε αρχικά ότι σωστά απολύθηκε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Ζοζέ Μουρίνιο δεν παρέλειψε να αφήσει και τη… σπόντα του για την κατάσταση της ομάδας, σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Ο Πορτογάλος τεχνικός αντικαταστάθηκε πέρυσι από τον Όλε Γκούναρ Σόλκσιερ και οι «κόκκινοι διάβολοι» εμφανίστηκαν βελτιωμένοι στη σεζόν, γεγονός που έδωσε την ευκαιρία στον Νορβηγό να παραμείνει στον πάγκο. Η εικόνα όμως είναι τελείως διαφορετική φέτος και ο Special One μάλλον το… απολαμβάνει, αν και ο ίδιος εμφανίστηκε στενοχωρημένος.

«Δεν το απολαμβάνω καθόλου αυτό. Έχω αφήσει φίλους πίσω στην ομάδα, έχω σεβασμό για τους οπαδούς και για εμένα προσωπικά είναι μια κατάσταση στενάχωρη. Το λέω με φωνή λύπης και αισθάνομαι λύπη. Εγώ απολύθηκα και ίσως άξιζα να απολυθώ. Όμως, αυτή η ομάδα είναι χειρότερη απ’ ότι ήταν πέρυσι»!

Mourinho: “I’m not enjoying at all. I have people in the club that I love, I have lots of respect for the fans, for me it’s really sad. This with a sad voice and sad feeling that I say that. This team is worse than the team of last season.” #mufc [Sky] pic.twitter.com/tIswCTGAA9

— United Xtra (@utdxtra) September 22, 2019