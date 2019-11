Γιουνάιτεντ: Πρόκριση μέσα στο Λονδίνο! Ασύλληπτη εκτέλεση φάουλ από Ράσφορντ – video

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικράτησε εκτός έδρας της Τσέλσι με 2-1 και πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά του League Cup Αγγλίας. Αυτή ήταν η δεύτερη φετινή νίκη της ομάδας του Σόλσκιερ επί των Λονδρέζων, μετά το 4-0 της πρεμιέρας στην Premier League.

Ο Μάρκους Ράσφορντ πήρε από το… χεράκι την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και με δύο γκολ έδωσε το “εισιτήριο” στους φιλοξενούμενους.

Λίβερπουλ – Άρσεναλ: Ματς… έπος με 10 γκολ! Στα πέναλτι η πρόκριση των “ρεντς” – videos

Ο Άγγλος διεθνής επιθετικός άνοιξε το σκορ στο 24′ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Η Τσέλσι κατάφερε να φέρει στο 61′ το ματς στα ίσα με τρομερό σουτ του Μπατσουαγί. Δώδεκα λεπτά αργότερα όμως ο Ράσφορντ έδωσε τη νίκη – πρόκριση στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με ασύληπτη εκτέλεση φάουλ.

https://twitter.com/Cfccomps/status/1189654794073444352

https://twitter.com/TomasORuanaidh/status/1189662382437605376

https://twitter.com/primevideosport/status/1189662232021483520

🚀 MARCUS RASHFORD'S FREE-KICK AGAINST CHELSEA TONIGHT FROM THE STANDS. 😍👏 pic.twitter.com/vJwHCEcvJP

Oι ομάδες που προκρίθηκαν στα προημιτελικά του League Cup Αγγλίας (Carabao Cup)

The ball numbers for the Quarter-Final draw have been confirmed…

Tune into The Zoe Ball Breakfast Show on @BBCRadio2 tomorrow morning from 8.50am for the live draw! #EFL | #CarabaoCup pic.twitter.com/dhexvtEC91

— Carabao Cup (@Carabao_Cup) October 30, 2019