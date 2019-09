Γιουβέντους: Συλλήψεις ηγετικών στελεχών των οργανωμένων συνδέσμων!

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά από την Ιταλία, συνελήφθησαν δώδεκα οπαδοί της Γιουβέντους, μετά από μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας. Οι κατηγορίες αφορούν συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, εκβιασμούς, εξαπάτηση και βία.

Η “Gazzetta dello Sport” αναφέρει ότι η επιχείρηση “Last banner” γίνεται με την… άδεια της επίσημης Γιουβέντους, αφού μέλη της δέχθηκαν απειλές μετά την απόφαση να αλλάξουν την πολιτική διαχείρισης των εισιτηρίων που θα έφερναν και μειώσεις σε προνόμια τα οποία δίδονταν στους οργανωμένους.

Οι συλληφθέντες είναι ηγετικά στελέχη των ultras της ομάδας(δηλαδή των Drughi, των Tradizione-Antichi valore, των Viking, των Nucleo 1985 και των Quelli… di via Filadelfia).

Ανάμεσα σε αυτούς που έχει στα χέρια της η Αστυνομία, βρίσκεται η ηγετική μορφή της εξέδρας της Γιούβε και επικεφαλής των Drughi, Ντίνο Μοκιόλα. Επίσης, συνελήφθησαν το δεξί χέρι του Μοκιόλα, Σαλβατόρε Κάβα, επικεφαλής του συνδέσμου Tradizione Umberto Toia, αλλά και ο Μπέπε Φράντσο, πρόεδρος του γκρουπ Quelli… di via Filadelfia.

Η επιχείρηση αυτή συνδέεται με παλαιότερες, οι οποίες αφορούσαν την προώθηση ναρκωτικών στις τάξεις των οργανωμένων οπαδών της Γιουβέντους, αλλά και με υπόθεση που αφορά “καπέλα” στις τιμές των εισιτηρίων, τα οποία πωλούνταν σε άτομα έξω από το γήπεδο.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των ιταλικών ΜΜΕ, αναζητούνται άλλοι 37 οπαδοί σε διάφορες πόλεις: στο Μιλάνο, στη Γένοβα, στη Φλωρεντία, στο Μπέργκαμπο, στο Κόμο, στην Πεσκάρα, μεταξύ άλλων.

3/Accertata capillare attività per recuperare biglietti per partite Juventus avvalendosi di biglietterie compiacenti in tutta Italia

39 perquisizioni con #DIGOS Alessandria, Asti, Como,Savona, Milano, Genova, Pescara,La Spezia, L’Aquila, Firenze, Mantova, Monza, Bergamo e Biella pic.twitter.com/JhrgaZKxVR

— Polizia di Stato (@poliziadistato) September 16, 2019