15 χρόνια μετά, ξαναπαίζουμε με την Πορτογαλία. Η σκληρή δουλειά ξεκίνησε. Θα είμαστε έτοιμοι. Σας περιμένουμε όλους την Πέμπτη 4 Ιουλίου στο Γ. Καμάρας (Ριζούπολη) για να ζήσουμε ξανά την επική μάχη του μεγάλου τελικού. Μείνετε συντονισμένοι… 🇬🇷⚽️🇬🇷 #gr_legends_2004 #championsforlife #15