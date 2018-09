Η ιστορία μιας αδέσποτης σκυλίτσας, έχει δώσει μεγάλη δημοσιότητα στη Sporting Club 2 de Mayo. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης της ποδοσφαιρικής ομάδας από τη Παραγουάη, ο προπονητής, Κάρλος Γιάρα Σαγκουϊερ, είδε ξαφνικά να εμφανίζεται στον αγωνιστικό χώρο η τετράποδη… πρωταγωνίστρια.

“Της έδωσα ένα κομμάτι πίτα και από εκείνη την στιγμή γίναμε αχώριστοι”, ανέφερε αρχικά ο 61χρονος προπονητής: “Κάθε φορά που πηγαίνω στο γήπεδο με περιμένει. Είναι ο σύντροφος μου. Με ακολουθεί στα γραφεία, στα αποδυτήρια, παντού. Και φυσικά την ώρα των αγώνων, κάθεται είτε στην κερκίδα, είτε δίπλα μου στον πάγκο.

Στην προπόνηση, προσπαθεί να μιμηθεί τους παίκτες και διασκεδάζουμε όλοι μαζί. Πλέον είναι μέλος της ομάδας. Κοιμάται στις εγκαταστάσεις του συλλόγου και δεν φεύγει ποτέ. Και όταν κλείνω την πόρτα, φεύγοντας για να πάω σπίτι μου, μένει εκεί και με περιμένει. Είναι με όλους πολύ φιλική και όλοι εδώ την αγαπούμε πάρα πολύ”.

Story of the day: Stray dog becomes "assistant coach" of Paraguayan club 2 de Mayo. Manager Carlos Jara Saguier one day fed her a piece of empanada… and she hasn't left his side since.

When 'Tesapara' isn't allowed in the technical area, she watches from the stands. pic.twitter.com/ajLy7QIazQ

