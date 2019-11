Τεράστιο επίτευγμα! Η αναμέτρηση που θα δώσει η Αγγλία με το Μαυροβούνιο στο Γουέμπλεϊ θα είναι η Νο 1.000 στην ιστορία των “τριών λιονταριών”!

Η Αγγλία έδωσε τον πρώτο διεθνή αγώνα το 1872 και από τότε μετρά 568 νίκες, 241 ισοπαλίες και 190 ήττες, με τα γκολ να είναι 2.188 υπέρ τους και 984 κατά.

Στα 999 παιχνίδια τους, οι Αγγλοι έχουν παίξει τα 433 εντός (64.4% νίκες), τα 442 εκτός (54.8% νίκες) και τα 124 σε ουδέτερο έδαφος (37.9% νίκες). Τα 114 από αυτά έχουν δοθεί κόντρα στην Σκωτία!

Κορυφαίος σε συμμετοχές για την Αγγλία παραμένει ο Πίτερ Σίλτον (125), ενώ πίσω του ακολουθεί ο Γουέιν Ρούνεϊ (120), ο οποίος είναι και το κορυφαίο “κανόνι” των “τριών λιονταριών” έχοντας πετύχει 53 γκολ! Συνολικά, 1244 παίκτες έχουν φορέσει τη συγκεκριμένη φανέλα.

From game 1️⃣ to game 9️⃣9️⃣9️⃣ Take a look back at our 147-year journey, as the #ThreeLions prepare for an historic night at @wembleystadium

on Thursday:https://t.co/YsT5OKdn1J — England (@England) November 11, 2019

Did you know that, of our 9️⃣9️⃣9️⃣ men's internationals so far, 1️⃣1️⃣4️⃣ have been against Scotland?#OnThisDay in 2016: pic.twitter.com/qEgH7Eanb7 — England (@England) November 11, 2019