Η Γουόρφορντ «τελείωσε» τον Χάβι Γκάθια! Ανακοίνωσε τον αντικαταστάτη του

Πριν από λίγους μήνες κατάφερε να οδηγήσει την Γουότφορντ στον δεύτερο τελικό Κυπέλλου Αγγλίας της ιστορία της. Ο ένας βαθμός που έχει συγκεντρώσει η αγγλική ομάδα μετά από 4 αγωνιστικές στην Premier League ήταν το γεγονός που έστειλε τον Χάβι Γκράθια στην… έξοδο.

Οι διοικούντες της Γουότφορντ ανακοίνωσαν πως λύθηκε η συνεργασία των δύο πλευρών. Ο Χάβι Γκράθια κάθισε σε 66 αγώνες στον πάγκο της αγγλικής ομάδας, μετρώντας 25 νίκες, 12 ισοπαλίες και 30 ήττες.

Πάντως, η Γουότφορντ φαίνεται πως είχε… έτοιμο τον αντικαταστάτη του, ανακοινώνοντας την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ισπανό, Κίκε Φλόρες.

Αυτή θα είναι η δεύτερη θητεία του 54χρονου προπονητή στις «σφήκες», αφού είχε εργαστεί στο σύλλογο και τη σεζόν 2015-16, κρατώντας εύκολα την -τότε νεοφώτιστη- ομάδα στην Premier League και οδηγώντας την ως τα ημιτελικά του κυπέλλου Αγγλίας.

#watfordfc announces the appointment of Quique Sánchez Flores as the club’s new Head Coach.https://t.co/XqhpUvCwpT pic.twitter.com/HcU7Z87H79

— Watford Football Club (@WatfordFC) September 7, 2019