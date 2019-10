Η Ίντερ πέταξε το “δώρο”! Απίστευτη ισοπαλία στο Μιλάνο – video

Η Ίντερ έχασε τη μεγάλη ευκαιρία να περάσει μόνη πρώτη στην κατάταξη της Serie A, αφού έφρερε ισοπαλία (2-2) με την Πάρμα για την 9η αγωνιστική και δεν εκμεταλεύτηκε το… στραβοπάτημα της Γιουβέντους με την Λέτσε (1-1).

Η Ίντερ προηγήθηκε στο 23′ με τον Καντρέβα, αλλά οι φιλοξενημένου ισοφάρισαν στο 26΄ με τον Καραμό και στο 30΄ πέρασαν μπροστά στο σκορ με τέρμα του Ζερβίνιο. Η ομάδα του Κόντε πήρε τελικά το βαθμό της ισοπαλίας, με αμφισβητούμενο τέρμα του Λουκάκου στο 51΄.

WOW! Stunning goal from Karamoh for Parma against Inter Milan! Great effort against his former club!#INTPAR #InterParma pic.twitter.com/n3ZcQjTwPT — RouteOneFootball (@RouteOneFootbal) October 26, 2019

Karamoh is all over the pitch, sets up Gervinho for the easy goal

Goal & assist already for Karamoh pic.twitter.com/qL6p8GKyt3 — kaz (@psychoclownblog) October 26, 2019

Inter 2-2 Parma – Lukaku with the goal game on. 4 minutes for VAR to decide it was a goal, helping us at last today. pic.twitter.com/tCD1i6DrjM — InterYaSoul (@InterYaSoul) October 26, 2019

Αποτελέσματα και σκόρερ της 9ης αγωνιστικής

Παρασκευή (25/10)

Βερόνα-Σασουόλο 0-1

(50′ Tζούρισιτς)

Σάββατο (26/10)

Λέτσε-Γιουβέντους 1-1

(56′ Μανκόσου – 50′ Ντιμπάλα)

Ίντερ-Πάρμα 2-2

(23’ Καντρέβα, 51’ Λουκάκου – 26’ Καραμό, 31’ Ζερβίνιο)

Τζένοα-Μπρέσια (21:45)

Κυριακή (27/10)

Μπολόνια-Σαμπντόρια (13:30)

Aταλάντα-Ουντινέζε (16:00)

Σπαλ-Νάπολι (16:00)

Τορίνο-Κάλιαρι (16:00)

Ρόμα-Μίλαν (19:00)

Φιορεντίνα-Λάτσιο (21:45)