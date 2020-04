Κέρδισε την εμπιστοσύνη των διοικούντων της Μπάγερν Μονάχου. Ο Χανς-Ντίτερ Φλικ θα συνεχίσει στον πάγκο των Βαυαρών, υπογράφοντας νέο συμβόλαιο.

Αντικατέστησε τον Νίκο Κόβατς και κατάφερε να ανανεώσει! Ο Χανς-Ντίτερ Φλικ θα συνεχίσει στον πάγκο της Μπάγερν Μονάχου.

Με ανακοίνωση της, η Μπάγερν Μονάχου ενημέρωσε για τη συνέχεια της συνεργασίας της με τον Χάνζι Φλικ, ο οποίος υπέγραψε νέο συμβόλαιο τριετούς διάρκειας (μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2023).

Hansi #Flick has extended his contract as #FCBayern head coach until 2023! ✍️#MiaSanMia #Flick2023 pic.twitter.com/UKTo8O89I8