Η Μπαρτσελόνα απέλυσε τον Βαλβέρδε και ανακοίνωσε Σετιέν!

Έπειτα από 2,5 χρόνια παρουσίας στον πάγκο της Μπαρτσελόνα, οι… δρόμοι των Καταλανών με τον Ερνέστο Βαλβέρδε χώρισαν, μετά από απόφαση της διοίκησης των «μπλαουγκράνα».

Η πλευρά της Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον 56χρονο προπονητή, αργά το βράδυ της Δευτέρας (13.01.2020) και στη συνέχεια αποκάλυψε το διάδοχο του.

Ο Βαλβέρδε πλήρωσε το… μάρμαρο της κακής ευρωπαϊκής πορείας των «μπλαουγκράνα» όσο ήταν στον πάγκο τους. Η «σταγόνα» όμως που ξεχείλισε το ποτήρι ήρθε από τον αποκλεισμό της ομάδας από την Ατλέτικο Μαδρίτης στον ημιτελικό του Σούπερ Καπ Ισπανίας προ ημερών.

Λίγο μετά την ανακοίνωση για τον Βαλβέρδε, η Μπαρτσελόνα ενημέρωσε πως ο άνθρωπος που θα τον αντικαταστήσει στον πάγκο της ομάδας είναι ο Κίκε Σετιέν. Ο 61χρονος τεχνικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών με τους «μπλαουγκράνα» και θα παρουσιαστεί σήμερα, Τρίτη.

Agreement between FC Barcelona and Ernesto Valverde to end his contract as manager of the first team. Thank you for everything, Ernesto. Best of luck in the future. pic.twitter.com/zrIgB1sW2e

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 13, 2020