Έξι χρόνια πέρασαν από το θάνατο του Τίτο Βιλανόβα και Μπαρτσελόνα δεν έχει ξεχάσει τον πρώην προπονητή της, που έφυγε από τη ζωή μετά από «μάχη» με τον καρκίνο.

Η 25η Απριλίου είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για την οικογένεια της Μπαρτσελόνα. Μια ημέρα μνήμης. Πέρα από τα 73α γενέθλια του τεράστιου Γιόχαν Κρόιφ, σήμερα (25.04.2020) συμπληρώνονται κι 6 χρόνια από το θάνατο του πρώην τεχνικού των «μπλαουγκράνα», του Τίτο Βιλανόβα.

Με ένα μακροσκελές ποστάρισμα στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter, η Μπαρτσελόνα τίμησε τη μνήμη του Βιλανόβα, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 45 ετών, έπειτα από πολυετή μάχη με την επάρατο νόσο.

«Πριν από 6 χρόνια ο Τίτο Βιλανόβα πέθανε από καρκίνο του φάρυγγα σε ηλικία 45 ετών. Υπηρέτησε την καταλανική ομάδα σαν βοηθός προπονητή για πέντε χρόνια, από το 2007 έως το 2012 κι έπειτα ανέλαβε τα ηνία της ομάδας, μετά την αποχώρηση του Πεπ Γκουαρδιόλα για τη Μπάγερν Μονάχου. Ο Τίτο οδήγησε τη Μπαρτσελόνα στον τίτλο του πρωταθλητή με 100 βαθμούς την περίοδο 2012/13. Θα ήταν σήμερα 51 ετών» ανέφερε η Μπαρτσελόνα στο Twitter, ενώ ακολούθησαν μηνύματα σεβασμού στη μνήμη του Βιλανόβα, από τον Αντρές Ινιέστα και την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ισπανίας.

Tito Vilanova, who was Guardiola’s assistant, took over from his boss in 2012, leading the team to a historic 100-point @LaLigaEN title. Tito passed away #OnThisDay: April 25, 2014. Today, he would have been 51 years old.



(7/9) pic.twitter.com/LAIG85s60T