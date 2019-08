Η Μπιλμπάο «σόκαρε» την Μπαρσελόνα με γκολάρα στο 89′! video

Το απίθανο γκολ του Αντούριθ στο 89′, έδωσε τη νίκη στην Αθλέτικ Μπιλμπάο (1-0) κόντρα στην πρωταθλήτρια, Μπαρτσελόνα ,στην πρεμιέρα της La Liga.

Οι Καταλανοί που δεν είχαν τον Μέσι στην αποστολή, είδαν και τον Σουάρες να βγαίνει στο 37′ αναγκαστικά (ένα λεπτό νωρίτερα είχε δοκάρι).

Οι παίκτες του Βαλβέρδε δυσκολεύτηκαν πολύ να δημιουργήσουν φάσεις στα αντίπαλα καρέ και είχαν και δεύτερο δοκάρι με τον Ραφίνια στο 44’ (ο Βραζιλιάνος αντικατέστησε τον Σουάρες).

! Ο Αντουρίθ αναμφίβολα ήταν το πρόσωπο της αναμέτρησης καθώς μπήκε στο 88′ και ένα λεπτό αργότερα στην πρώτη του επαφή με την μπάλα με ένα τρομερό ψαλιδάκι διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

What a goal! Aduriz gives Athletic Club the stunning win over Barcelona 😦🔥⚽️#AthleticBarça

pic.twitter.com/udfrFrU3Ia

— Sports Extra (@AlexSportsExtra) August 16, 2019