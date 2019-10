Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε Μοδεστό και Ανιγκό!

Τη συμφωνία της με τον Φρανσουά Μοδεστό ανακοίνωσε η Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο αγγλικός σύλλογος, ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη, γνωστοποίησε την έναρξη της συνεργασίας του με παλαίμαχος Γάλλος, που στον Ολυμπιακό είχε το πόστο του επικεφαλής σκάουτινγκ.

Μάλιστα, η Νότιγχαμ Φόρεστ έκανε ειδική μνεία στις μετεγγραφές παικτών του Ολυμπιακού που πιστώνονται στον Μοδεστό, όπως ο Ντανιέλ Ποντένσε, Ζοσέ Σα, Μεντί Καμαρά και Πάπε Σισέ.

Επιπλέον, η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε και τον πρώην προπονητή του Λεβαδειακού και του Πανιωνίου στο πόστο του επικεφαλής διεθνών προσλήψεων (Head of International Recruitment).

🤝 Modesto and Anigo join The Reds#NFFC are delighted to announce that Francois Modesto and Jose Anigo have joined the club. pic.twitter.com/Kp4oSXb4j9

— Nottingham Forest FC (@NFFC) October 15, 2019