Η Τοτεναμ… προσπέρασε με Σον και «δώρο»! Video

Η Τότεναμ δυσκολεύτηκε πάρα πολύ για να… ξεκλειδώσει την άμυνα της Νιουκάστλ, αλλά κατάφερε να κάνει την τρίτη της σερί νίκη στην Premier League επικρατώντας εντός έδρας με 1-0.

Τη νίκη στους “σπερς” έδωσε ο Σον με ένα πολύ δυνατό και χαμηλό σουτ στο 83′. Ο πορτιέρε των φιλοξενούμενων, Ντουμπράβκα, φάνηκε να ελέγχει την πορεία της μπάλας, ωστόσο δεν υπολόγισε καλά και την είδε να φτάνει στα δίχτυα του.

Έτσι, η Τότεναμ έφτασε στη 19η νίκη της σε 25 αγώνες στην Premier League και ανέβηκε στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα, με ένα παιχνίδι περισσότερο από τη Μάντσεστερ Σίτι

Heung min son breaks the deadlock for Spurs

Goalkeeper shouldve saved that TBH#TOTNEW #SON #THFC #Newcastle pic.twitter.com/LvXBPqcT5a

— . (@Jackrm07) February 2, 2019