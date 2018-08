Η χειρότερη μασκότ όλων των εποχών! Θα βρίσκεται σε γήπεδο της Αγγλίας – video

Τον άνθρωπο… θερμοσίφωνα παρουσίασε ως νέα μασκότ της ομάδας για τα εντός έδρας παιχνίδια στην Τσάμπιονσιπ της φετινής χρονιάς, η Γουέστ Μπρομ, εξοργίζοντας τους οπαδούς, για το γέλιο που θα προσφέρει στους αντιπάλους.

Η αγγλική ομάδα αποφάσισε να δημιουργήσει τον «Boiler Marn», εξαιτίας μίας νέας εμπορικής συμφωνίας με την εταιρεία Ideal Boilers και έκανε τα… αποκαλυπτήρια στο γήπεδό της στο Hawthorns, στο παιχνίδι κόντρα στη Μπόλτον, όπου και η νέα μασκότ προσπάθησε να «συνδεθεί» με το πλήθος.

Το μόνο που κατάφερε όμως, είναι να προκαλέσει άφθονο γέλιο στους… αντιπάλους, κάνοντας τις φωτογραφίες του viral. Προφανώς βέβαια αυτό δεν θα δυσαρέστησε καθόλου την Ideal Boilers που είδε το όνομά της να διαφημίζεται σωρηδόν όχι μόνο στην Αγγλία, αλλά και σε όλο τον κόσμο…

Η νέα μασκότ της Γουέστ Μπρομ

Show me a better mascot than West Brom's Boiler Man and I'll show you a liar. pic.twitter.com/liNGzcJjGb — Ben Coles (@bencoles_) August 4, 2018

Man Utd rumoured to be signing Toby Alderweireld in the next 48 hours. Spurs are set to spend the money in typically generous fashion, replacing him with the West Brom Boiler Mascot. pic.twitter.com/7JUECWbGbe — Paddy Power (@paddypower) August 5, 2018

Just had my weekend made finding out West Brom’s new mascot is Boiler Man. K’inell fire. pic.twitter.com/pTSTraxZXF — Elliot Hackney (LMcK) (@ElliotHackney) August 4, 2018

Remember a time when #wba thought we were a laughing stock…..Not only do they lose at home to relegation fodder, but they unveil 'Colin combi' as their new mascot 🤣 #wwfc pic.twitter.com/gz4WTrah4G — Phil Owen (@flowin74) August 4, 2018

West Brom’s mascot is a boiler 😭 Boiler Man must be the worst mascot in the history of mascots. pic.twitter.com/odZJ3bXf0L — Jade (@Jadelike_) August 4, 2018