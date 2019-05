Ίντερ: Είναι επίσημο! Το «τιμόνι» στον Κόντε

“Ο Αντόνιο Κόντε είναι ο νέος προπονητής της Ίντερ”, ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση η ιταλική ομάδα. Ο 49χρονος πρώην προπονητής της Τσέλσι -και στο παρελθόν της Γιουβέντους- θα αντικαταστήσει τον Λουτσιάνο Σπαλέτι στον πάγκο των “νερατζούρι”. Η διάρκεια του συμβολαίου δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή.

“Είμαι σίγουρος ότι πρόκειται για έναν από τους καλύτερους προπονητές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και θα μας βοηθήσει να εκπληρώσουμε τους στόχους μας”? ανέφερε ο πρόεδρος της Ίντερ, Στίβεν Ζιάνγκ.

Από τη μεριά του, ο Κόντε δήλωσε: “Ένα νέο κεφάλαιο ξεκινάει στη ζωή μου, είμαι ενθουσιασμένος. Θα προσπαθήσω να δικαιώσω τους ανθρώπους της ομάδας για την εμπιστοσύνη τους…”.

📃 | OFFICIAL

Antonio Conte will be Inter's new Coach!#WelcomeAntonio pic.twitter.com/kFk8tktl7z

— Inter (@Inter_en) May 31, 2019