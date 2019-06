Ισλανδία – Τουρκία: Απειλείται διπλωματικό επεισόδιο! Το «καψόνι» στο αεροδρόμιο και η βούρτσα – video

Η Εθνική Τουρκίας ταξίδεψε στην Ισλανδία, ενόψει του αυριανού (11/6) μεταξύ τους αγώνα, για τα προκριματικά του Euro 2020. Λίγες ώρες πριν από το παιχνίδι, η… σχέση των δύο χωρών είναι σε κρίση, μετά τα όσα έγιναν στο αεροδρόμιο.

Οι Ισλανδοί αποφάσισαν να ελέγξουν μια προς μια όλες τις αποσκευές των μελών της τουρκικής αποστολής, με αποτέλεσμα οι Τούρκοι να μείνουν στο αεροδρόμιο για περισσότερες από τρεις ώρες.

#UPDATE: Airport security in #Iceland, searching turkish national football team’s bags one by one and deliberately slowing down the process according to reportspic.twitter.com/8tZNzRHOKj

— EHA News (@eha_news) June 9, 2019