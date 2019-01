Ο Μάικ Τζέιμς φαίνεται ότι δεν ξεχνάει το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό και φάνηκε ότι δεν θέλει ούτε να συνδέεται το όνομά του με τον Ολυμπιακό, απαντώντας σχετικά στα social media.

Μία ανάρτηση στο twitter συσχέτιζε τον Αμερικανό γκαρντ με την αναζήτηση παίκτη στην ομάδα του Πειραιά, γεγονός που φαίνεται ότι ενόχλησε τον ηγέτη της Αρμάνι Μιλάνο, ο οποίος και πήρε θέση στο ζήτημα.

Με δική του ανάρτηση, ο πρώην παίκτης των “πράσινων” έγραψε σχετικά: “Με όλο το σεβασμό ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ”, ξεκινώντας έτσι και ένα “πόλεμο” σχολίων από οπαδούς των δύο “αιωνίων”.

With all due respect HELL NO https://t.co/eFEsWaXxl1

