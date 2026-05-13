Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού στο ύψος του Ρέντη – Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά

Η διέλευση των οχημάτων γίνεται από τις δύο λωρίδες μέχρι να απομακρυνθούν τα οχήματα από το σημείο
Καραμπόλα με 4 οχήματα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (13.05.2026) στην Λεωφόρο Κηφισού.

Το ατύχημα συνέβη στην κάθοδο του Κηφισού στο ρεύμα προς Πειραιά. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων, να φορτηγό ένα βανάκι ένα επαγγελματικό φορτηγάκι και ένα αυτοκίνητο στο ύψος του Ρέντη.

Σύμφωνα με πληροφορίες οδηγός ενός οχήματος πάτησε απότομα φρένο με αποτέλεσμα οι τρεις υπόλοιποι να πέσουν με ταχύτητα πίσω του.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, μόνο για μερικές υλικές ζημιές στα οχήματα.

Ως αποτέλεσμα στο σημείο δημιουργήθηκε έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων στην λεωφόρο Κηφισού, με την κίνηση να ξεκινά από το ύψος της Λυκόβρυσης.

