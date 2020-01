“Καυτός” Κριστιάνο Ρονάλντο για Γιουβέντους! Ντεμπούτο ο Ιμπραΐμοβιτς με Μίλαν

Με χατ τρικ του Κριστιάνο Ρονάλντο, η Γιουβέντους νίκησε με 4-0 την Κάλιαρι, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Serie A, της πρώτης για το 2020. Η “βέκια σινιόρα” έφτασε έτσι τους 45 βαθμούς και θα περιμένει το αποτέλεσμα του Νάπολι – Ίντερ, για να δει αν θα μείνει μόνη πρώτη στην κορυφή, χωρίς τους “παρτενοπέι” στο πλάι της.

Αυτό ήταν το 56ο του χατ τρικ στην καριέρα του Κριστιάνο Ρονάλντ (με συλλόγους και εθνική Πορτογαλίας), πετυχαίνοντας τα μάλιστα σε 10 διαφορετικές διοργανώσεις! Ο σούπερ σταρ της Γιουβέντους έγινε ο πρώτος Πορτογάλος που πετυχαίνει χατ τρικ στη Serie A, ενώ για πρώτη φορά σκόραρε σε πέντε διαδοχικά ματς με τη “Μεγάλη Κυρία” στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Cristiano Ronaldo has now scored a hat trick in 10 different competitions:

Serie A

Premier League

La Liga

World Cup qualifying

Euro qualifying

Copa del Rey

Club World Cup

World Cup

UEFA Nations League

UEFA Champions League pic.twitter.com/XJpdv1cVSX

