Κλασικός Ζλάταν για Μάντσεστερ – Παρί: «Νικητής θα είμαι… εγώ!» – video

Ακόμη και όταν ζητήθηκε να προβλέψει το αποτέλεσμα του Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Παρί Σεν Ζερμέν, ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς κατάφερε να φέρει τη συζήτηση στον εαυτό του, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος θα είναι νικητής, όποιος και αν προκριθεί.

«Η Παρί αντιμετωπίζει μια ομάδα που έχει το μομέντουμ. Η Γιουνάιτεντ μπορεί να νικήσει τον οποιονδήποτε αυτήν τη στιγμή. Αν με ρωτούσες πριν λίγο καιρό θα έλεγα πως η Παρί είναι το φαβορί, όμως τώρα πιστεύω ότι είναι δύσκολο. Αλλά και πάλι θα πω ότι η Παρί είναι ελαφρώς το φαβορί λόγω των παικτών που διαθέτει. Όποια κι αν νικήσει, εγώ θα είμαι νικητής γιατί θα έχω μια ομάδα μου στην επόμενη φάση!»

