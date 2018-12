Κλήρωση Europa League: Αυτά είναι τα “ζευγάρια” στους “32”! Αποστολή στα… χιόνια για τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Ντιναμό Κιέβου για τη φάση των “32” του Europa League, μετά την κλήρωση για την επόμενη φάση της διοργάνωσης, η οποία περιλαμβάνει μεγάλα παιχνίδια, όπως τα Σαχτάρ Ντόνετσκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Σέλτικ – Βαλένθια, Λάτσιο – Σεβίλλη, Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Βιγιαρεάλ και Φενέρμπαχτσε – Ζενίτ.

Η Ντιναμό Κιέβου θα είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού στους «32» του UEFA Europa League. / @DynamoKyiv will be the opponent of Olympiacos in the 2018-19 @EuropaLeague round of 32.#olympiacos #UEL #UELdraw #OLYueldraw pic.twitter.com/1uzx0XqiJY

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) December 17, 2018