Ένα κατάμεστο γήπεδο με οπαδούς που θα φορούν φανέλες του αδικοχαμένου Κόμπι Μπράιαντ, ετοιμάζουν οι Λος Άντζελες Λέικερς για το παιχνίδι με τους Πόρτλαντ Μπλέιζερς.

Οι “λιμνάνθρωποι” έχουν ήδη τοποθετήσει φανέλες με τον Νο8 και το Νο24 σε κάθε θέση του Staples Center και περιμένουν την προσέλευση χιλιάδων οπαδών για να τιμήσουν και με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη του θρύλου της ομάδας, που έχασε τη ζωή του ξαφνικά στο απίστευτο δυστύχημα με το ελικόπτερο.

Fans at tonight’s Lakers game against the Trail Blazers will receive these shirts to honor Kobe Bryant. One number for each side of Staples Center. pic.twitter.com/mmJ5wbSF9p

— Sandy Hooper (@SandyHooper) January 31, 2020