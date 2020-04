Κάτι που όλες οι ομάδες περίμεναν να μάθουν, από τη στιγμή που το ποδόσφαιρο μπήκε στον… πάγο, λόγω του κορονοϊού. Με επίσημη ενημέρωση της, η FIFA έδωσε οδηγίες για το τι θα ισχύσει με τα συμβόλαια παικτών και τις μετεγγραφικές περιόδους.

Στις κατευθυντήριες οδηγίες της και όσον αφορά τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών που λήγουν στις 30 Ιουνίου του 2020, η FIFA αναφέρει ότι θα ανανεωθούν αυτόματα μέχρι να ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα.

Την ίδια ώρα, η FIFA ανακοίνωσε πως θα είναι ευέλικτη σχετικά με την μετεγγραφική περίοδο σε κάθε χώρα, αφού κάθε μια έχει επηρεαστεί διαφορετικά από την πανδημία του κορονοϊού. Αυτό σημαίνει ότι η κάθε ομοσπονδία έχει το δικαίωμα να διευκρινίσει την μεταγραφική της περίοδο.

Following the unprecedented disruption caused by COVID-19 at all levels of football, FIFA has worked on a series of recommendations & guidelines to address some key practical issues re: player contracts & the transfer system.



