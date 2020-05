Πέρασε πάνω από πέντε εβδομάδες στην εντατική, δίνοντας “μάχη” για τη ζωή του, έχοντας διαγνωστεί θετικός στον κορονοϊό. Μόλις όμως ξύπνησε από το κώμα στο οποίο είχε πέσει, απαίτησε να μάθει νέα για την αγαπημένη του ομάδα.

Ο Ρος Φένγουικ είναι από τις περιπτώσεις των ανθρώπων που… κοιμούνται και ξυπνούν, αρρωσταίνουν και ζουν, έχοντας την αγαπημένη τους ομάδα στο νου τους.

Ο 63χρονος Σκωτσέζος βρέθηκε τον τελευταίο 1,5 μήνα στο νοσοκομείο “Edinburgh Royal Infirmary”. Η κατάστασή του ήταν ιδιαιτέρως σοβαρή, καθώς χρειάστηκε αναπνευστήρας, προκειμένου να τον βοηθήσει στην αναπνοή (μετά τη μόλυνση που υπέστη), διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό και τελικά μπήκε σε τεχνητό κώμα.

Μετά από 38 ημέρες παραμονής στην μονάδα εντατικής θεραπείας, τα… δύσκολα πέρασαν και πλέον η κατάστασή του Φένγουικ πάει από το καλό στο καλύτερο (βγήκε από τη ΜΕΘ).

. Μάλιστα, όταν ο 63χρονος Σκωτσέζος ξύπνησε από το κώμα, μπόρεσε να ανακτήσει την επικοινωνία του με τον κόσμο, ένα από τα πρώτα πράγματα που ρώτησε ήταν για την αγαπημένη του ομάδα, η Χιμπέρνιαν.

Το περιστατικό αυτό, το διηγήθηκε η νύφη του, μιλώντας στην “Daily Record”: «Περάσαμε μία κόλαση και τα πράγματα ήταν δύσκολα από το ξεκίνημα, οπότε ο Ross δεν ήξερε τίποτα για το lockdown.

Έτσι, όταν συνήλθε την προηγούμενη εβδομάδα, ένα από τα πρώτα πράγματα που ρώτησε ήταν τι κάνει η Χιμπέρνιαν. Του απαντήσαμε οτι δεν παίζει αυτό το καιρό.

Μία νοσοκόμα έκατσε δίπλα του και του εξήγησε τι έχει συμβεί στον κόσμο στο διάστημα που δεν είχε επαφή».

So this happened today 🙌🏽🙌🏽 38 days in intensive care and he’s finally been moved to a ward🥰we cannot thank the staff @riecriticalcare enough for looking after our dad and for all their support,you are real life angels🙏🏽🤍 #nhs #edinburgh #Miraclesdohappen #COVID19 @neil_fenwick pic.twitter.com/8Vpv7Pe2i5