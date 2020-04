Κάποιες από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες στο χώρο του ποδοσφαίρου, ανάμεσα τους οι Μαραντόνα, Πελέ, Ζιντάν και Ρονάλντο συμμετέχουν στο video της FIFA και προσφέρουν απλόχερο χειροκρότημα σε ιατρούς και νοσηλευτές που δίνουν τη μεγάλη «μάχη» κατά του κορονοϊού.

Η FIFA ανέβασε στα social media ένα υπέροχο βίντεο, στο οποίο άνθρωποι που έγραψαν ιστορία στο ποδόσφαιρο χειροκροτούν όλους αυτούς βοηθούν την ανθρωπότητα, στη «μάχη» κατά του κορονοϊού.

Ανάμεσα σε αυτά τα πρόσωπα θα διακρίνει κανείς τους Μαραντόνα, Πελέ, Ζιντάν, και Ρονάλντο. Πολλοί από τους συμμετέχοντες (παλαίμαχοι αλλά και εν ενεργεία παίκτες) σηκώθηκαν από τις θέσεις τους για να χειροκροτήσουν όρθιοι τους… ήρωες των ημερών.

