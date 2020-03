Στην εντατική βρίσκεται ο πρώην πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Λορένθο Σανθ (από το 1995 ως το 2000 στον προεδρικό θώκο).

Ο Λορένζο Σανθ εισήχθη στο νοσοκομείο, αφού είχε πυρετό για λίγες ημέρες και σύμφωνα με αρκετά Μέσα από την Ισπανία έχει προσβληθεί από τον κορονοϊό.

Ο 76χρονος βρίσκεται στην εντατική και υπό συνεχή παρακολούθηση, αφού η ηλικία του τον κατατάσσει στις ευπαθείς ομάδες.

Lorenzo Sanz is in intensive care after testing positive for coronavirus



The former @realmadriden president is in a serious condition



👇https://t.co/hyi1TBi3kH pic.twitter.com/1xl6htGP6S