Κουαλιαρέλα… είσαι τρέλα! Δείτε το συγκλονιστικό γκολ του Ιταλού επιθετικού – video

Ο Φάμπιο Κουαλιαρέλα σφράγισε τη νίκη της Σαμπντόρια επί της Νάποολι (3-0) σκοράροντας στο 37′.

Το γκολ που πέτυχε ο βετεράνος Ιταλός επιθετικός κόντρα στην παλιά του ομάδα μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια… ποδοσφαιρική ζωγραφιά.

Ο Μπερναρντέσκι έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Κουαλιαρέλα είχε την έμπνευση να πιάσει ένα τρομερό “τακουνάκι” και να στείλει την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα, στην δεξιά γωνία του Οσπίνα.

Just saw Quagliarella’s goal for Sampdoria, wow! 🔥 pic.twitter.com/7blXvWmCG3

— Back Page Football (@bpfootball) September 3, 2018