Κουρτουά στη Ρεάλ Μαδρίτης και Άλισον στην Τσέλσι! «Απώλεια» 40 εκατ. ευρώ για τους Λονδρέζους

Ο Τιμπό Κουρτουά δεν δέχεται να ανανεώσει το συμβόλαιό του με την Τσέλσι και έτσι οι Λονδρέζοι αναμένεται να τον δώσουν… «κοψοχρονιά» στη Ρεάλ Μαδρίτης, δαπανώντας οι ίδιοι 40 εκατ. ευρώ επιπλέον για να αποκτήσουν το διεθνή Βραζιλιάνο, Άλισον.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τη Marca, οι «μερένχες» φαίνεται να έχουν ήδη συμφωνήσει με τον Βέλγο γκολκίπερ και με τον ίδιο να «πιέζει» την Τσέλσι για τη μετεγγραφή, η τιμή του έχει… πέσει κοντά στα 35 εκατ. ευρώ.

Με τους Λονδρέζους να θέλουν όμως ένα δυνατό «χαρτί» για αντικαταστάτη του, οι πληροφορίες τους θέλουν να έχουν ήδη καταθέσει πρόταση 75 εκατ. ευρώ στη Ρόμα για την απόκτηση του Άλισον, ο οποίος και αγωνίζεται ως βασικός με τη σελεσάο στο Μουντιάλ της Ρωσίας.

