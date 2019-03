Κριστιάνο Ρονάλντο: Η αντίδραση του για αυτόγραφο σε φανέλα της Ρεάλ! video

Ένας θαυμαστής του Κριστιάνο Ρονάλντο περίμενε τον επιθετικό της Γιουβέντους πριν το πρόσφατο ματς της Πορτογαλίας με την Ουκρανία, προκειμένου να πάρει ένα αυτόγραφο του “CR 7”.

Ο συγκεκριμένος fan -όμως- κρατούσε στα χέρια του μια φανέλα του Πορτογάλου επιθετικού της “βέκια σινιόρα” από την εποχή που αγωνιζόταν στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πάντως δεν χάλασε του χάλασε το χατήρι, υπέγραψε πάνω στην εμφάνιση των Μαδριλένων και -χαμογελώντας- είπε: “Δεν έχεις φανέλα της Γιουβέντους; Εκεί παίζω τώρα”.

A fan asked Cristiano Ronaldo to sign his Real Madrid shirt yesterday.

He joked back: “Don’t you have a Juventus shirt?"

⚫️⚪️pic.twitter.com/CzTksmUCuE

— Cristiano Ronaldo (@TheRonaldoTeam) March 23, 2019