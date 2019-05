Κριστιάνο Ρονάλντο, Τότι, Πίρλο και Φέτελ έπαιξαν μπάλα για… καλό σκοπό! Video, pics

Κριστιάνο Ρονάλντο, Φραντσέσκο Τότι, Αντρέα Πίρλο, Τζιανλουίτζι Μπουφόν, Πάβελ Νέτβεντ, Χαβιέ Ζανέτι, Σεμπάστιαν Φέτελ, Αντρέα Ανιέλι και άλλοι πολλοί έδωσαν σημαντικό φιλικό αγώνα το βράδυ της Δευτέρας στο γήπεδο της Γιουβέντους.

Με τη συμμετοχή τους στο “Partita del Cuore” (Το παιχνίδι της καρδιάς), οι “αστέρες” του αθλητισμού θέλησαν να ενισχύσουν οικονομικά Οργανισμό πρόληψης του καρκίνου.

Uno spettacolo per la solidarietà ❤️

Sebastian Vettel & Cristiano Ronaldo during the La Partita Del Cuore charity football match, today in Turin, Italy 🤝#Seb5 #F1 pic.twitter.com/GTua9I0Vgp

