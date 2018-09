Ξεσπάει νέος σάλος με Μουστάφι! Έκανε τον αλβανικό αετό ο Γερμανός αμυντικός – video

Ο Σκόντραν Μουστάφι άνοιξε το σκορ και το δρόμο της Άρσεναλ για τη νίκη με 2-3 μέσα στην έδρα της Κάρντιφ, όμως ο πανηγυρισμός του είναι αυτός που τον έχει ήδη φέρει στο προσκήνιο, με… αρνητικό τρόπο.

Σε μία εποχή που στο εσωτερικό της εθνικής Γερμανίας επικρατεί αναστάτωση από τις καταγγελίες του Οζίλ για ρατσισμό, εξαιτίας της τουρκικής καταγωγής του, ο Γερμανός αμυντικός των Λονδρέζων, έβαλε εκ νέου «φωτιά» στα σχόλια, κάνοντας τον «αλβανικό αετό», μετά το γκολ του στην Ουαλία.

Με το κόρνερ από το οποίο προήλθε το γκολ μάλιστα, να εκτελείται από τον Τσάκα, που είχε επίσης βρεθεί στο επίκεντρο της κριτικής μετά από το δικό του αντίστοιχο πανηγυρισμό σε ματς της Εθνικής Ελβετίας στο Μουντιάλ, αφού και εκείνος φορά τα χρώματα των Ελβετών και όχι της Αλβανίας. Οι δύο ποδοσφαιριστές έχουν αλβανική καταγωγή, αλλά επέλεξαν άλλες εθνικές ομάδες, γεγονός που δημιουργεί σάλο κάθε φορά που πανηγυρίζουν με αυτόν τον τρόπο.

Ο Μουστάφι δε είναι πολύ πιθανό να τιμωρηθεί και από την διοργανώτρια αρχή της Πρέμιερ Λιγκ, αφού απαγορεύει κάθε μη αθλητικό μήνυμα από τους ποδοσφαιριστές της λίγκας.

Shkodran Mustafi could face action from the FA following his ‘Albanian Eagle’ celebration against Cardiff if it is deemed to have been a display of political symbolism. [Independent] #afc pic.twitter.com/yBL3itc4IF

— afcstuff (@afcstuff) September 2, 2018