Ξέσπασε σε κλάματα ο Ρονάλντο! Συγκλόνισε η εξομολόγηση για τον πατέρα του – videos

Σε μία σπάνια στιγμή, ο Κριστιάνο Ρονάλντο μίλησε για την προσωπική του ζωή και ξέσπασε σε κλάματα, όταν έφθασε η ώρα να σχολιάσει το χαμό του πατέρα του στην παιδική του ηλικία.

«Με λυπεί που δεν βλέπει ότι είμαι ο πρώτος… Κατακτώ τρόπαια και δεν είναι εκεί. Δεν είδε ποτέ πόσο σπουδαίος έγινα. Με βλέπει η οικογένειά μου, η μητέρα μου, τα αδέρφια μου, ο μεγάλος μου γιος καταλαβαίνει… Αλλά ο πατέρας μου δεν πρόλαβε τίποτα…».

‘He doesn’t see me receive awards.’

In an emotional interview, @Cristiano breaks down in tears over the loss of his late father and the fact that he never got to witness his son's success.

Watch the full interview on @ITV on Tuesday at 9pm.@piersmorgan | #GMB pic.twitter.com/LybbJn31VR

— Good Morning Britain (@GMB) September 16, 2019