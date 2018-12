Κύπελλο Ελλάδας – Ολυμπιακός: Αποστολή με πιτσιρικάδες και… Πάρντο!

Ευκαιρία για.. ξεκούραση για τους περισσότερους παίκτες του Ολυμπιακού. Οι “ερυθρόλευκοι” έχουν ήδη προκριθεί -ως πρώτοι- στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας και ο Πέδρο Μαρτίνς αποφάσισε να δώσει χρόνο συμμετοχής σε πολλούς “μικρούς”, στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Άρη Αβάτου.

Ο Πορτογάλος τεχνικός πήρε μαζί του οκτώ παίκτες της ακαδημίας του Ολυμπιακού, ενώ έκανε και την έκπληξη, βάζοντας στην αποστολή τον… παραγκωνισμένο Φελίπε Πάρντο.

Χουτεσιώτης, Τζολάκης, Τσιμίκας, Μιράντα, Μασούρας, Τοροσίδης, Πέιος, Μαρτίνης, Νικολάου, Ανδρούτσος, Φετφατζίδης, Βρουσάι, Ξενιτίδης, Μαρίνος, Νεοφυτίδης, Πάρντο, Μάνος, Βοϊλης, Μπουλάρι

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Άρη Αβάτου. / The squad players selected ahead of the match against Aris Avato FC. 🔴⚪️⚽️ #olympiacos #slgr #ARISAVOLY #squadlist pic.twitter.com/VY3mnEHuIi

