Λεβαδειακός – Ολυμπιακός: Χωρίς Καμαρά και Σολδάνο

Ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί στη Λιβαδειά κόντρα στο Λεβαδειακό, χωρίς τους Καμαρά και Τσιμίκα, ενώ εκτός αποστολής έμεινε και ο Φράνκο Σολδάνο, που ακόμα είναι ανέτοιμος.

Στον Πειραιά θα μείνουν και οι Μιράντα, Νικολάου, Μάνος και Σεμπά. Αντίθετα συμπεριλήφθηκε κανονικά το έτερο νέο μετεγγραφικό απόκτημα των “ερυθρόλευκων”, Γιώργος Μασούρας.

Χουτεσιώτης, Σα, Ελαμπντελαουί, Μεριά, Κούτρης, Βούκοβιτς, Τοροσίδης, Σισέ, Μπουχαλάκης, Νάτχο, Φορτούνης, Φετφατζίδης, Χριστοδουλόπουλος, Γκιλιέρμε, Μασούρας, Ναουέλ, Ποντένσε, Γκερέρο και Χασάν.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Λεβαδειακό. / The squad players selected ahead of the match against Levadiakos FC. 🔴⚪️⚽️ #olympiacos #slgr #LEVOLY #squadlist #legend pic.twitter.com/7UI6deDyjn

