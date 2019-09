Λίβερπουλ: «Δεν γλιτώνει τον αποκλεισμό στο League Cup» λένε οι Άγγλοι

Συνεχίζεται το «μπάχαλο» με την αντικανονική συμμετοχή του Πέδρο Κιριβέλα στο ματς της Λίβερπουλ στο League Cup, με τους «κόκκινους» να ρίχνουν πια τις ευθύνες στην FA, αλλά χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ υποστηρίζει ότι είχε κάνει η ίδια τις απαραίτητες διαδικασίες, αλλά η ομοσπονδία καθυστέρησε να εκδώσει τα έγγραφα για τον ποδοσφαιριστή, γεγονός που σύμφωνα με τα αγγλικά ΜΜΕ, δεν είναι δυνατόν να γλιτώσει την ομάδα από την ποινή του αποκλεισμού στο League Cup.

Daily Mail: Liverpool blame the FA for the wrong participation of Spanish midfielder Pedro Sherifella against MK Dunes in the League Cup, which could cause the club to be eliminated from the tournament. The Reds claim to have applied for the player's international

