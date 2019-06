Λίβερπουλ: «Κάηκε» το Μέρσεϊσαϊντ για τους θριαμβευτές του Champions League! Φοβερές εικόνες – video

Η Λίβερπουλ γιόρτασε την κατάκτηση του έκτου Champions League στην ιστορία της, με τους οπαδούς της να δημιουργούν μία τρομερή ατμόσφαιρα στο Μέρσεϊσαϊντ.

Η πόλη «κάηκε» για την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ, με τον κόσμο των «ρεντς» να πλημμυρίζουν τους δρόμους, προκειμένου να υποδεχθούν τον Γερμανό τεχνικό και τους παίκτες του και να πανηγυρίσουν μαζί τους την επιστροφή στην κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίριου, έπειτα από 14 χρόνια.

The boss taking it all in. EUROPEAN CHAMPIONS! 😁 #SixTimes pic.twitter.com/FqQmQnpjsN

We're away. 🚌🔴

Plenty of Reds are already out across the city to see the Champions of Europe. 🙌🔴 #SixTimes pic.twitter.com/Ww9n7KikFH

— Liverpool FC (@LFC) June 2, 2019