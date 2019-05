Λίβερπουλ – Κλοπ σε δημοσιογράφο: «Βάλε… μπιπ»! video

Ο Κλοπ κλήθηκε να μιλήσει “on air” για τη δύσκολη νίκη της Λίβερπουλ στην έδρα της Νιουκάστλ (3-2) και… υπέπεσε σε “γκέλα”!

Ο Γερμανός τεχνικός είπε «fu…ing unbelievable», για να δεχθεί τις σχετικές συστάσεις του δημοσιογράφου. Ο προπονητής της Λίβερπουλ γέλασε μόλις κατάλαβε ότι οι δηλώσεις του παίζονται live και ζήτησε να του βάλουν “μπιπ”.

“Steady with the language, Jurgen”

“You’ll have to put a beep over that – or are we live?”

You’ve got to love Jurgen Klopp 😂pic.twitter.com/uQ7FXbJY3s

