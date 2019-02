Λίβερπουλ – Μπάγερν: Η πρόκριση θα κριθεί στο Μόναχο! – videos

Στο μεγαλύτερο ματς για τους «16» του Champions League, Λίβερπουλ και Μπάγερν έμειναν στο μηδέν στο Άνφιλντ και η πρόκριση στα προημιτελικά θα κριθεί στην Alianz Arena του Μονάχου.

Σε ένα «τρελό» πρώτο ημίχρονο στο Άνφιλντ, η μπάλα πήγαινε πάνω – κάτω, όμως κάποιες κακές τελικές πάσες και η αστοχία των παικτών, διατήρησαν το 0-0 μέχρι την ανάπαυλα, με τον Μανέ να είναι ο μοιραίος για τη Λίβερπουλ.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ρυθμός του αγώνα έπεσε, με τις δύο ομάδες να αγωνίζονται πιο συντηρητικά και τις φάσεις να είναι ελάχιστες μπροστά από τις δύο εστίες. Ο Μανέ ήταν μάλιστα αυτός που έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία και στο δεύτερο 45λεπτο, με την κεφαλιά του να αποκρούει ο Νόιερ στο 89′.

