Λίβερπουλ: Ο Τζέραρντ σκόραρε στο φιλικό με Μίλαν και… αποθεώθηκε! video

Ο Στίβεν Τζέραρντ επέστρεψε στο Ανφιλντ, φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού στο φιλικό των “ρεντς” με τους παλαίμαχους της Μίλαν και τους οδήγησε στη νίκη (3-2), διαμορφώνοντας το τελικό σκορ στο φινάλε.

A last min Steven Gerrard winner in front of the kop, I’ve seen that somewhere before pic.twitter.com/SzfsRclDxz — Jay 🚀 (@Jayrainey7) March 23, 2019

"It’s always a special time to come to Anfield, especially when it’s full and to put the kit on again" ❤️ pic.twitter.com/oYuSjoEJQ4 — Liverpool FC (@LFC) March 23, 2019

Να αναφέρουμε ότι ο Τζιμπρίλ Σισέ πέρασε στην επανάληψη του φιλικού και μάλιστα σκόραρε με όμορφο τελείωμα το δεύτερο γκολ της Λίβερπουλ. Στο φιλικό φιλανθρωπικού χαρακτήρα συγκεντρώθηκαν ένα εκατομμύριο λίρες.