Λίβερπουλ: Πιάστε την αν μπορείτε! Η… έμπνευση του ESPN – pic

Πάει… τρένο προς τον μεγάλο της στόχο! Η Λίβερπουλ πέρασε με το ηχηρό 4-0 από την έδρα της δεύτερης του βαθμολογικού πίνακα, Λέστερ και δημιούργησε μια διαφορά… τίτλου από τη διώκτρια της.

Premier League: Νάτοι οι πρωταθλητές! “Σάρωσε” και τη Λέστερ η Λίβερπουλ (video)

Η ομάδα του Κλοπ έφτασε τους 52 βαθμούς, αφήνοντας τις «αλεπούδες» στους 39 β., την ώρα που η Μάντσεστερ Σίτι αγωνίζεται σήμερα (27.12.2019 / 21:45) στην έδρα της Γουλβς και έχει 38 βαθμούς.

Αυτοί οι 13 βαθμοί διαφοράς από τη δεύτερη θέσει δείχνουν πως η Λίβερπουλ μόνο αν… δεν κατέβει στον αγωνιστικό χώρο θα χάσει το φετινό πρωτάθλημα, κάτι που περιέγραψε με ιδανικό τρόπο το ESPN.

«Catch Me If You Can» (δηλ. πιάσε με αν μπορείς) ήταν ο τίτλος της ταινίας που πρωταγωνίστησαν το 2002 Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Τομ Χανκς και το ESPN τον… δανείστηκε για να περιγράψει τη “μάχη”(;) του τίτλου στην Premier League.