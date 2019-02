Λίβερπουλ: Σημαντικά προβλήματα ενόψει Μπάγερν

Πέρα από τις δεδομένες απουσίες των Φαν Ντάικ και Τζο Γκόμεζ, εκτός του Λίβερπουλ – Μπάγερν Μονάχου φαίνεται πως θα μείνουν και οι Ρομπέρτο Φιρμίνιο και Ντέγιαν Λόβρεν.

Οι δύο παίκτες δεν συμμετείχαν στοπρόγραμμα της “Δευτέρας (18.02.2019) (ίωση ο πρώτος και τραυματίας ο δεύτερος) και θεωρείται απίθανο να αγωνιστούν στο αυριανό ματς του Άνφιλντ.

The #LFC squad emerge for training at Melwood pic.twitter.com/wUKlul2L5H

— James Pearce (@JamesPearceEcho) February 18, 2019