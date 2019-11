Λίβερπουλ: Θέλει “βόμβα” με Εμπαπέ! “Μάχη” με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Η Λίβερπουλ έχει αλλάξει επίπεδο με τον Γιούργκεν Κλοπ στον πάγκο της και πλέον φαίνεται έτοιμη για το… επόμενο βήμα, με την απόκτηση του πρώτου σούπερ σταρ της σύγχρονης ιστορίας της.

Από τους “κόκκινους” έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια παικταράδες, όπως ο Τόρες, ο Σουάρες και τώρα ο Σαλάχ, αλλά κανείς από αυτούς δεν αποκτήθηκε στο “πικ” της καριέρας και της αξίας του.

Αυτό ίσως αλλάξει όμως, αν επιβεβαιωθούν τα σενάρια που θέλουν τους κατόχους του Champions League να μπαίνουν σε “πόλεμο” με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την απόκτηση του πρωταθλητή Κόσμου, με τη Γαλλία, Κίλιαν Εμπαπέ.

